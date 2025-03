Rita Pereira não se tem manifestado diretamente sobre a polémica em que está envolvida depois de ter gravado um momento em que deixa a filha, Lowê, a chorar.

No entanto, esta quarta-feira, dia 12 de março, a atriz acabou por fazer uma publicação onde menciona diretamente o assunto, tendo mostrado mensagens de uma seguidora.

"Cada um tem o direito a ter a sua opinião. Pais que não fossem figuras públicas iam ser acusados de ser negligentes em publicar vídeos nas redes sociais a beberem e não quererem estar com os filhos nos aniversários, sobretudo com um bebé de quatro meses que precisa de colo e proximidade com a mãe. Se a mãe não precisa do filho é uma coisa, mas não neguem que um bebé de quatro meses não precisa da mãe", começou por dizer a seguidora, referindo-se ao facto de Rita Pereira ter viajado para fora de Portugal na semana em que completa mais um ano de vida.

"Noutro dia postou o bebé a chorar e a ignorá-lo. Se algum dia for velha, os filhos vão deixá-la a chorar e vão viajar no aniversário, e está tudo certo. As advogadas da Rita que poupem as alegações de defesa, cada um tem direito à sua opinião", acrescentou a seguidora, falando também do polémico vídeo da pequena Lowê a chorar.

Esta não tinha sido a primeira mensagem que Rita Pereira recebia desta internauta, por isso decidiu juntar outras antigas e disse: "Então vamos lá perceber uma coisa, a mesma [pessoa] que deixou este comentário no meu post. Enviou-me estas mensagens privadas."

De recordar que já várias figuras públicas se manifestaram após o polémico vídeo de Rita Pereira ao deixar a filha a chorar, incluindo Mafalda Rodiles, Maria Sampaio, Sofia Arruda, Filipa Torrinha Nunes e Filipa Maló.

