Depois de uma noite de gala, Mandy Moore chegou a casa e das primeiras coisas que fez foi tirar o look e relaxar enquanto comia umas fatias de pizza.

Nas stories da sua página de Instagram, após a noite de festa no domingo, a atriz de 'This Is Us' fez uma publicação onde revelou que estava "nua" na "despensa".

"O verdadeiro glamour", brincou na mesma partilha que não passou despercebida aos olhos da imprensa internacional e de muitos fãs.

Mandy Moore

