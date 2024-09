Mandy Moore foi mãe pela terceira vez!

A atriz de 'This Is Us', de 40 anos, e o marido, Taylor Goldsmith, deram as boas-vindas à filha, a pequena Louise Everett Goldsmith, conforme partilhado esta quarta-feira, dia 25 de setembro.

"A Lou já cá está", escreveu a 'mamã' orgulhosa no Instagram. "Louise Everett Goldsmith chegou feliz, saudável, rápido e mesmo a tempo da época dos Virgens", sublinhou.

"Ela é a nossa menina de sonho e os irmãos mais velhos já estão apaixonados por ela, como nós estamos. Eternamente grata pela nossa família de cinco e a aproveitar cada momento", completa.

Recorde-se que Moore e Goldsmith são pais de August 'Gus', de três anos, e Oscar 'Ozzie', de quase dois anos.

