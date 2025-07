Mais de 80 mil pessoas ficaram desalojadas por causa dos incêndios florestais que devastaram Los Angeles. Entre os afetados estavam várias celebridades, como a atriz Mandy Moore.

Na altura em que tudo aconteceu e a sua casa ficou consumida pelas chamas, a artista e o marido, Taylor Goldsmith, estavam a renovar a propriedade. Uma publicação da designer Emily Farnham revelava até que o processo de renovação da cozinha tinha sido concluído em dezembro de 2024.

Agora, cerca de meio ano depois, Chrissy Metz falou com o Extra e partilhou que a colega e amiga Mandy Moore "está bem".

"Quer dizer, graças a Deus. Grande parte da estrutura conseguiu ser recuperada, o que é ótimo, mas é muito chocante. É uma mudança de vida muito grande, e ela tem filhos e animais de estimação", disse Chrissy Metz.

Mandy Moore, recorde-se, é mãe de August Harrison, a quem tratam carinhosamente por Gus, de quatro anos, de Oscar Bennett, a quem chamam carinhosamente de Ozzie, de um ano, e Louise Everett, de 10 meses.

"É assustador porque não há nada que possas fazer a não ser sair de lá. Mas ela está bem", acrescentou Chrissy Metz.

De recordar que ambas integram o elenco da série 'This is Us', onde Mandy dá vida a Rebecca, mãe da personagem Kate, interpretada por Chrissy.

Dias depois do incêndio, Mandy Moore fez uma publicação no Instagram a falar da situação que estava a viver. "Conseguimos estacionar e caminhar pela nossa rua para testemunhar toda a perda. Milagrosamente, a parte principal da nossa casa ainda está de pé. Por enquanto. Não está habitável, mas está praticamente intacta. Perdemos o estúdio do Taylor e Griffin com todos os instrumentos e equipamentos. Perdemos a nossa garagem e o anexo.

Todos os que conhecemos perderam tudo. Todas as casas da nossa rua ficaram destruídas. Dos meus sogros. Do meu irmão e da minha cunhada - seis semanas depois de terem tido o primeiro bebé. Os nossos melhores amigos. Sentimos uma estranha culpa de 'sobreviventes'. Amamos esta comunidade e faremos tudo o que pudermos para ajudar a reconstruir e apoiá-los. Obrigada a todos por nos verem e oferecerem ajuda", escreveu na altura.

Cerca de um mês depois, Mandy Moore fez uma nova publicação na sua página de Instagram para refletir sobre o incêndio.

"Nunca recebemos um aviso de evacuação. Às vezes, nos momentos mais tranquilos a processar o último mês, penso no que teria acontecido se eu não tivesse o meu telemóvel ao meu lado", partilhou, recordando que foi o cunhado quem lhe ligou enquanto estava a amamentar a filha Louise antes de dormir.

"Eram 18h45 [hora local] quando me disse que ele, a mulher e a filha estavam a preparar-se para sair de casa, que iam pegar nos meus sogros (seus pais) e sair, e que devíamos fazer o mesmo. Desci calmamente as escadas e partilhei isto com o meu marido. Sem hesitar, prontamente pegamos nas crianças (de pijama), no nosso cão e corremos à procura dos nossos três gatos", relatou.

"Nunca me vou esquecer do Taylor a tentar descobrir como é que abria manualmente as duas portas da garagem. [...] Corremos pela cidade com árvores caídas na estrada até ficarmos em segurança na casa de um amigo querido. Depois metemos as crianças a dormir e eu corri até ao supermercado para comprar areia e água", acrescentou.

Na mesma partilha, Mandy Moore contou que depois passou grande parte do tempo a tentar ter notícias sobre o local onde morava. Além disso, explicou que apesar de a sua casa ter ficado de pé, perdeu todo o recheio.

A atriz tinha comprado a casa em 2020, quando o mundo enfrentou a pandemia da Covid-19 e, diz, foi na altura "uma aposta arriscada". Ainda assim, sonhava criar lá os filhos e reconstruiu-a aos poucos. E quando ficaram sem a propriedade, estavam a semanas de a ter completamente pronta. Veja a partilha na íntegra:

