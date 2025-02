Mandy Moore denunciou a Amazon depois de uma encomenda ter sido entregue na casa dos seus sogros, que foi destruída pelos incêndios florestais que assolaram Los Angeles.

A atriz de 'This Is Us' partilhou uma imagem chocante de uma caixa que parece ter a etiqueta da Amazon apoiada nos degraus de uma propriedade completamente destruída.

Moore recorreu então ao seu Instagram, na terça-feira, 11 de fevereiro, para partilhar a sua frustração com o suposto erro da empresa.

"Faz melhor, Amazon. Não podemos ter mais critério do que deixar um pacote numa residência que não existe mais? Esta é a casa dos meus sogros", escreveu a atriz sobre a imagem.

© Instagram

Em declarações à People, o porta-voz da Amazon, Steve Kelly, afirmou: "Entrámos em contato com a Sra. Moore via Instagram para nos desculparmos pela situação e pedir mais informações aos seus sogros para que possamos investigar melhor o que aconteceu".

E acrescentou ainda: "Durante semanas, aconselhámos aqueles que estão a entregar encomendas em nosso nome, no sul da Califórnia, a usar discrição nas áreas que foram impactadas pelos incêndios florestais - especialmente se envolver uma entrega numa casa danificada - o que claramente não aconteceu aqui".

Leia Também: Incêndios. Mandy Moore e a família têm estado a viver com Hilary Duff