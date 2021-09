Mandy Moore esteve sozinha na passadeira vermelha do Emmy Awards 2021, no domingo, depois de revelar que o marido, Taylor Goldsmith, e a sua banda, Dawes, cancelaram os concertos por causa da Covid-19.

A estrela de 'This Is Us', de 37 anos, partilhou nas stories da sua página de Instagram uma mensagem da banda, no sábado, a informar que teriam de cancelar os próximos espetáculos por causa de membros da equipa terem "testado positivo à última hora".

"Todos estão a sentir-se bem com sintomas ligeiros", dizia a nota. "Tentamos ser o mais cuidadosos, mas mesmo assim este vírus apanhou-nos", acrescentaram.

Mandy Moore não deixou de estar presente no evento que reuniu várias celebridades, tendo deslumbrado com um vestido vermelho da marca Carolina Herrera. Veja a passagem da atriz pela 'red carpet' nas imagens da galeria.

