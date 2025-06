Madalena Abecasis mostrou-se esta segunda-feira, 9 de junho, a ser assistida no hospital.

A influenciadora digital partilhou um fotografia na rede social Instagram na qual aparece com uma máscara, aparentemente de oxigénio, no rosto e cateter no braço, levando a crer que terá feito medicação intravenosa.

"Calma, pessoa que regista o momento quando tem um piripaque", declarou ao mostrar publicamente a imagem.



© Reprodução Instagram - Madalena Abecasis

