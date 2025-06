Quando é preciso, Madalena Abecasis coloca - literalmente - as mãos na massa. Depois de andar a estofar cadeiras, a arranjar o jardim e até os rodapés da sua casa, eis que a influencer descobriu outro talento.

Madalena partilhou um vídeo na sua página de Instagram onde aparece a preencher uma parede com tijolos e cimento no seu jardim para, posteriormente, uma empresa colocar um painel de azulejos.

"Feliz no simples", escreveu a influencer na legenda do vídeo.

Nos comentários, os seguidores mostraram-se surpreendidos com o jeito de Madalena. "Esta mulher é fantástica, faz tudo"; "A Tia Lena é o máximo, cuidado com as unhas" e ainda "A minha ídola", fizeram questão de dizer os fãs.

