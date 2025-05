Madalena Abecasis é apaixonada por decoração de interiores e, por isso, faz questão de partilhar com a sua comunidade no Instagram ideias para tornar os espaços mais coloridos e com personalidade.

Desta vez, a conhecida influenciadora digital deu uma solução para os objetos mini de decoração que podem ter aí espalhados por casa.

Para isso, basta comprar uma caixa de madeira com diversas divisões, decorá-la a seu gosto e colocar lá dentro os objetos.

Veja o processo completo: