A família de Madalena Abecasis está em festa nesta segunda-feira, 2 de dezembro, dia do aniversário de José.

O filho da influenciadora completa hoje nove anos de idade.

Madalena assinalou a data na sua conta de Instagram, com um vídeo dos três filhos, no carro, vestidos com o uniforme do Benfica, clube pelo qual a família é conhecida por torcer.

"O nosso menino faz 9 anos! Vai Zé!!!", escreveu a influenciadora na legenda da publicação