O filho mais novo de Madalena Abecasis escreveu um texto na escola sobre a sua família e casa.

"O Zé tem a camisola do Benfica, a Júlia tem a camisola do Benfica, eu tenho a camisola do Benfica, a Francisca tem a camisola do Benfica, todos temos a camisola do Benfica. O pai também tem a camisola do Benfica e a mãe também tem a camisola do Benfica", lê-se no texto de João Diogo, partilhado por Madalena no Instagram.

"A minha casa é longe, é ao pé de ninguém, é ao pé da garagem. Há só a casa do vizinho, mas a casa do vizinho é lá atrás".

"Eu tenho uma mana Francisca que já é adulta, ela não sabe fazer sopa, comida e compota. O pai vai ensinar e um dia o meu pai vai ter um carro novo", lê-se ainda.

Leia o hilariante texto na íntegra na publicação abaixo.

