No verão do ano passado, Liliana Aguiar mudou radicalmente de vida. Juntamente com o marido, Francisco Nunes, e os filhos, a personalidade foi viver para o Dubai em busca de novas oportunidades.

Esta quarta-feira, 27 de março, Liliana destacou na sua página de Instagram uma conquista que a deixou de coração cheio.

"Bom dia. Hoje é um dia muito especial para mim. Estou a organizar o meu primeiro evento no Dubai. Estou feliz pelo carinho dos portugueses que aqui vivem", notou numa das histórias.

Ora veja:



© Instagram - Liliana Aguiar

Leia Também: Liliana Aguiar celebra Dia da Mulher em biquíni e mostra 'miminho'