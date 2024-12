Liliana Aguiar foi 'mimada' pelo marido Francisco Nunes e fez questão de mostrar aos seguidores o gesto que o companheiro teve para consigo.

Ao posar com uma rosa na mão, a celebridade começou por dizer: "Não é sobre o valor de um presente, mas o carinho que ele carrega".

"Quando ele me oferece uma rosa, sinto que é mais que um gesto — é amor, cuidado e atenção nos detalhes. Pequenas atitudes que fazem toda a diferença no dia", acrescentou na mesma publicação que fez na manhã desta terça-feira, dia 10 de dezembro, no Instagram.

De recordar que o casal encontra-se neste momento a viver no Dubai.

