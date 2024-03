Liliana Aguiar foi uma das caras conhecidas que assinalou logo pela manhã desta sexta-feira, 8 de março, o Dia Internacional da Mulher.

A viver no Dubai, a celebridade portuguesa mostrou no Instagram uma fotografia em que aparece com um rasgado sorriso rosto, em biquíni, no meio da praia. "Dia feliz para todas as mulheres", escreveu na legenda, tendo recebido desde logo carinhosas reações na caixa de comentários.

Mas não ficou por aqui e, nas stories, mostrou ainda que foi 'mimada' com um ramo de flores. Veja na galeria.

