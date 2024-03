Foi logo pela manhã que Katia Aveiro escreveu uma mensagem na sua página de Instagram para assinalar o Dia Internacional da Mulher, que se celebra esta sexta-feira, 8 de março.

Ao mostrar duas fotografias onde aparece com um sorriso do rosto, escreveu: "Quanto mais me descubro, mais forte me reconheço. Sou mulher sou tempestade, sou vento e água. Lavei tantas vezes a minha alma. Mudei o cabelo, e até o endereço. Mudei todas as vezes que precisei. Mas nunca mudei a minha essência".

"O meus sonhos eram grandes demais para ficarem guardados no meu coração. Tornei-me a mulher que eu sempre quis ser. Feliz dia da mulher", completou.

De recordar que a irmã de Cristiano Ronaldo está neste momento a viver no Brasil, onde construiu família ao lado de Alexandre Bertolucci Jr., com quem tem em comum a filha Valentina. Katia é ainda mãe de Rodrigo e Dinis, fruto da anterior união com José Pereira.

