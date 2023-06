Lembra-se de Susan Boyle, concorrente do 'Britain's Got Talent' que deixou tudo e todos de boca aberta ao interpretar 'I Dreamed a Dream' em 2009? A cantora fez uma aparição surpresa na final do programa.

Susan Boyle voltou a subir ao palco para interpretar o tema que cantou na sua audição há vários anos, do musical 'Os Miseráveis', com o elenco da produção do West End. No final da sua participação, revelou que viveu recentemente um susto de saúde.

"É ótimo [estar aqui]. É particularmente especial para mim, que no passado mês de abril sofri um pequeno AVC. Lutei para voltar aos palcos e consegui", destacou a artista.

Por sua vez, Simon Cowell afirmou: "Devemos muito a ti". O jurado acrescentou que sabia que Susan "não estava bem" e que "não seria a mesma coisa sem a cantora".

De recordar que foi quando participou no programa em 2009 que Susan ficou famosa. Na altura lançou um álbum que foi o mais vendido no Reino Unido.

