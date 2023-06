Este fim de semana foi de festa em casa de Harry e Meghan Markle. A filha do casal, Lilibet, completou dois anos este domingo, dia 4 de junho.

De acordo com o imprensa internacional, tudo indica que a festa tenha sido em casa da família na Califórnia.

"Espero ver algumas celebridades e uma festa descontraída, que espero que inclua outras crianças", comentou um a especialista em realeza e jornalista Jennie Bond à OK! Magazine UK na véspera do aniversário.

"Seria bom pensar que um dia, nesta data, vão fazer uma videochamada para o avô da Lilibet, o rei Carlos III, e esperamos que tenha sido entregue algum presente para o seu aniversário", acrescentou.

Uma outra fonte contou à New Idea que o rei iria presentear a neta com "algo que ela usará e será dela". "Ela vai-se lembrar para sempre, vai ser uma surpresa, o Harry alertou Carlos [no entanto] para ser menos extravagante", partilhou ainda.

Se a menina recebeu presente da família real não é certo, no entanto, nas redes sociais não houve manifestações da realeza. Nas páginas dos tios, o príncipe William e Kate Middleton, ou nas páginas do avô rei Carlos e Camilla não foram feitas nenhumas partilhas a assinalar a data.

Harry, filho mais novo do rei Carlos e da falecida princesa Diana, e a mulher, Meghan Markle, mudaram-se para os Estados Unidos depois de se ter afastado dos deveres reais, em 2020. Lilibet já nasceu na Califórnia, enquanto o irmão mais velho, Archie, de quatro anos, nasceu em Londres.

Leia Também: Harry e Meghan garantem que não exageraram ao falar de "perseguição"