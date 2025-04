Susan Boyle surpreendeu os jurados e o público com o seu enorme talento para a música no programa 'Britain's Got Talent', em 2009. Na altura, a escocesa tinha 47 anos quando cantou a música 'I Dreamed a Dream' e se tornou um sucesso.

A partir daí a carreira de Susan alavancou mas, desde 2019, que não apresentava nada novo aos fãs.

Até que, por motivo do seu 64.º aniversário, a cantora voltou às redes sociais no passado dia 1 de abril, para anunciar o regresso à música.

"Hoje é um dia especial — é o meu aniversário! Mas tenho algo emocionante para partilhar... Estou de volta e já a trabalhar em alguns novos projetos maravilhosos que mal posso esperar para contar", revelou.

Recorde a audição de Susan Boyle que lhe mudou a vida há 16 anos.

