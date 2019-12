Leandro acaba 2019 em forma, como fez questão de mostrar aos que o seguem no Instagram. Depois de mais um treino, o cantor posou sem camisola e partilhou a imagem na rede social.

"Mais um treino feito!!! Quase acabar o ano. Vamos lá continuar a preparação", escreveu na legenda da fotografia, que não passou despercebida aos olhos de vários fãs.

Recorde-se que o artista foi pai pela segunda vez no passado mês de agosto, do pequeno Diego, fruto da relação com Doina Stratulat. Leandro é ainda pai de Simão, da relação passada com Sury Cunha.

