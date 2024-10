Recentemente circulou um vídeo de Leandro nas redes sociais no qual o músico discutia com duas amigas de Doina - ex-companheira e mãe do filho mais novo - no centro comercial Ubbo, na Amadora.

Depois de emitir um comunicado sobre o assunto nas redes sociais, eis que o artista quebrou o silêncio sobre a polémica numa entrevista que deu à TVI, mais precisamente ao programa 'Dois às 10'.

Leandro conta que estava a sair dos treinos quando encontrou Doina e começou a falar com ela. Entretanto, deparou-se com duas amigas desta, que foi com que teve os conflitos.

"Vi que estava acompanhada por duas amigas e são pessoas que não fazem qualquer sentido [serem amigas da ex-namorada], porque já tiveram problemas comigo no passado", explica.

Este conta que as duas "tentaram a sorte" com o próprio no passado, mas que como não deu em nada, tornaram-se amigas da ex-companheira.

"Sou agredido pela amiga da Doina três vezes. Ainda fiquei a pensar que aquilo só podia ser mentira...", relata, incrédulo. "Mais parvo fiquei com a atitude da Doina. Ela não teve qualquer atitude de defesa do pai do filho dela", lamenta.

"Fui ameaçado pela parte da Mafalda [uma das amigas], que me começou a falar sobre os meus filhos e é aí que digo 'tu não voltas a falar do meu filho, porque senão não passas de hoje...'. Mas nem tive tempo de dizer mais nada que era 'não passas de hoje, vais levar com um processo', fui logo agredido", garante.

O performer confessa já estar cansado de ser associado a situações de violência, ainda mais quando o próprio está inocente.

