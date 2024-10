Landon Barker, filho de Travis Barker e enteado de Kourtney Kardashian, recorreu à sua conta de TikTok para esclarecer o que aconteceu na noite em que celebrou o seu 21.º aniversário.

Depois de um jantar com os amigos e a família no reconhecido restaurante de Los Angeles, Nobu, Landon foi visto numa festa com uma temática relacionada com Diddy.

Num vídeo que circulou nas redes sociais, era possível ouvir o DJ a gritar: "We're getting really freaky tonight. We're getting Diddy freaky tonight [Vamos tornar isto bizarro esta noite. Vamos tornar bizarro como o Diddy esta noite]" - fazendo alusão às festas 'freak off' do rapper.

No mesmo vídeo era ainda possível ver algumas empregadas de mesa a trazerem frascos de óleo de bebé com luzes lá dentro, também numa referência às festas de Diddy.

Landon veio agora explicar que depois do jantar, ele e os amigos decidiram sair à noite e foram a uma festa sugerida por um promotor de discotecas. Porém, a festa não só não era sua, como em momento algum sabiam que a festa tinha um tema.

Num vídeo publicado na sua conta de TikTok, o filho de Travis Barker pediu desculpa e explicou que só se apercebeu das garrafas de óleo quando chegaram à sua mesa.

@runfromwhatslost My aplogies go out to everyone i hurt, this wasnt my idea and i never wanted that to happen original sound - Landon

De recordar que Sean 'Diddy' Combs foi detido no dia 16 de setembro e acusado de crimes de extorsão, tráfico sexual e também relacionados com prostituição. Foram encontrados mais de mil frascos de óleo de bebé na sua casa em Miami.

O cantor encontra-se à espera de julgamento no Metropolitan Detention Center uma vez que, aos olhos da justiça, Combs "representa um perigo - para as vítimas e outros, através da violência física e pelo comportamento - e também um risco de fugir", não tendo os seus pedidos de saída sob fiança sido aceites.