No dia 9 de outubro, Landon Barker, filho de Travis Barker e enteado de Kourtney Kardashian, fez 21 anos.

Para celebrar o aniversário do filho, o músico organizou uma festa no conhecido restaurante de Los Angeles, Nobu, avança o Daily Mail.

De acordo com a mesma publicação, na festa, algumas empregadas de mesa trouxeram frascos de óleo de bebé com luzes lá dentro, numa referência às festas de Diddy.

Num vídeo que circula nas redes sociais, é possível ouvir o DJ a gritar: "We're getting really freaky tonight. We're getting Diddy freaky tonight [Vamos tornar isto bizarro esta noite. Vamos tornar bizarro como o Diddy esta noite]" - fazendo alusão às festas 'freak off' do rapper.

Os comentários dos fãs, chocados, não tardaram. "Doentio", lê-se num comentário.

"Não há nada mais assustador do que a juventude de hoje em dia. A celebrar o tráfico sexual, wow", lê-se noutro.

Segundo a referida publicação, tanto Travis Barker, como Kourtney Kardashian não sabiam que esse momento ia acontecer e ficaram "chocados".

De recordar que Sean 'Diddy' Combs foi detido no dia 16 de setembro e acusado de crimes de extorsão, tráfico sexual e também relacionados com prostituição. Foram encontrados mais de mil frascos de óleo de bebé na sua casa em Miami.

O cantor encontra-se à espera de julgamento no Metropolitan Detention Center uma vez que, aos olhos da justiça, Combs "representa um perigo - para as vítimas e outros, através da violência física e pelo comportamento - e também um risco de fugir", não tendo os seus pedidos de saída sob fiança sido aceites.

