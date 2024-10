Na quarta-feira, 2 de outubro, Leandro escreveu um texto emocional e publicou-o numa história do Instagram.

Nessa publicação, o cantor deu a entender que pretende reconquistar uma suposta ex-namorada.

"Chegaste à minha vida quando mais precisava. Estava de rastos, sentia-me sozinho. Pedia muitas vezes a Deus que me trouxesse aquela mulher que eu idealizava, que eu sonhava. E, de repente, apareces. Linda, maravilhosa, uma mulher que me deu a mão, uma mulher que me pôs lá em cima, com algum ciúme, mas uma mulher fantástica que me deu a viver em tão pouco tempo uma experiência tão linda", escreveu.

"Senti medo. O meu medo levou-me a fugir. O meu sentimento estava confuso porque eu achava que não existia alguém assim. Hoje, passou algum tempo, eu posso dizer que sinto a tua falta e vou atrás de ti. O sentimento que eu tinha de medo, eu pus para o lado. E hoje eu olho para ti e digo 'conseguiste'. Arrancaste-me algo que me magoava e deste-me algo bom. Tu sabes quem és!", concluiu sem revelar a identidade da mulher.

Contudo, juntamente com o texto, Leandro partilhou uma fotografia na qual se pode ver metade do rosto de uma mulher, destacando-se o piercing no nariz, um acessório usado por Carolina Carvalho.



© Instagram - Leandro

Em maio, o cantor partilhou alguns momentos com uma mulher que, posteriormente, foi identificada como sendo a nortenha do Porto. No entanto, em julho, o cantor disse estar solteiro, sem apresentar os motivos da separação.