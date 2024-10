Na terça-feira, 1 de outubro, circulou na internet um vídeo de Leandro a protagonizar, alegadamente, mais um episódio de violência, desta vez, com uma amiga da ex-namorada, Doina Statulat.

O momento aconteceu no centro comercial UBBO, na Amadora, enquanto o cantor almoçava com as duas mulheres (Doina e a amiga).

A determinada altura, a conversa ficou mais agressiva quando o filho do ex-casal, Diego, se tornou assunto.

No vídeo, gravado com um telemóvel, ouve-se Leandro claramente irritado: "Voltas a ameaçar-me com o meu filho, tu não passas de hoje". De seguida, o ex-concorrente do 'Big Brother' tentou dar uma cabeçada à ex-namorada e acabou por levar uma palmada na nuca, aparentemente da amiga do ex-casal.

Esta quinta-feira, 3 de outubro, Leandro publicou no seu Instagram um comunicado referente a esta polémica, escrito pela sua advogada Diana Lameiras Duarte.

"A referida notícia não corresponde à veracidade dos factos, uma vez que em momento algum, o Leandro agrediu, com uma cabeçada, ou de qualquer outra forma, a pessoa melhor referenciada nas notícias", lê-se na referida publicação.

"Acresce que, conforme da visualização do mesmo, o Leandro é efetivamente o ofendido, tendo sido objeto de uma agressão, bem como de diversas injúrias", escreveu também.

Comunicado de Leandro© Instagram - Leandro

Já são várias as acusações de violência contra Leandro. Recorde-se que, em 2022, o cantor foi condenado por agressão a Claúdio Micael, o marido da ex-mulher e mãe dos seus filhos, Sury Cunha, que também o acusou de violência doméstica.

No início deste ano, Leandro foi duramente criticado nas redes sociais depois de ter admitido ter agredido a sua cadela.

