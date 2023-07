A família de Kelly Bailey e Lourenço Ortigão cresceu! Os atores foram pais no passado dia 9 de julho, de um menino que recebeu o nome de Vicente Blue.

O casal confirmou que esperava o primeiro filho em comum no passado dia 11 de janeiro, sem no entanto revelarem o sexo ou o nome do bebé, que foram desvendados apenas no momento em que foi dada a notícia do nascimento.

Na galeria recorde as fotografias da gravidez a atriz, de 25 anos.

