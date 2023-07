Um dos temas mais marcantes da semana passada no que à imprensa cor-de-rosa diz respeito foi a alegada separação de Fernanda Serrano. Como lhe demos conta aqui, a atriz e o companheiro, Ricardo Pereira, deixaram de se seguir no Instagram, o que levantou a possibilidade de o namoro ter mesmo chegado ao fim. No entanto, há novos detalhes sobre este tema.

O Fama ao Minuto sabe que a atriz esteve na noite desta sexta-feira, dia 14 de julho, com o namorado no Mercado da Romeira, em Almada. Os dois chegaram de mãos dadas e mostraram-se cúmplices, sentando-se depois numa zona mais isolada deste 'food court'.

Numa imagem enviada ao Fama ao Minuto é mesmo possível ver o casal a jantar, tranquilamente, embora não tenham conseguido fugir dos olhares atentos de alguns clientes.

Com esta informação exclusiva pode finalmente pôr-se um ponto final nesta história sobre a qual Fernanda Serrano e Ricardo Pereira têm optado por não tecer mais comentários. Os dois, recorde-se, partilharam apenas alguns registos românticos quando os rumores de uma separação surgiram inicialmente.

