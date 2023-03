A imagem que mostrou Justin Bieber com paralisia facial tornou-se viral. Pouco depois, em junho do ano passado, soube-se que o cantor havia sido diagnosticado com síndrome de Ramsay Hunt.

Agora, e de acordo com o Daily Mail, diz-se que o cantor foi pressionado pelos médicos a cancelar a digressão. Os profissionais de saúde terão ficado preocupados com a situação e acreditam que o artista tem uma condição "frágil".

"O Justin é frágil e tem vindo a desgastar-se ultimamente. Disseram-lhe que isto precisava de ser feito [o cancelamento da digressão] e ele não teve outra escolha. Ele sabe que se não cancelasse as datas restantes da digressão, isso poderia ter um impacto terrível na sua saúde em geral. Se ele não tem saúde, ele não tem nada", contou uma fonte próxima de Bieber, citada pelo Daily Mail.

A mesma fonte revela que o cantor se sente mal com o facto de ter cancelado os concertos, mas sublinha que o seu estado de saúde preocupa também a família, bem como a esposa, Hailey Bieber.

