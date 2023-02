Agora sim, é oficial. Justin Bieber tinha concerto marcado em Portugal para o passado dia 21 de janeiro, mas o mesmo acabou por ser adiado, sem ser revelada a nova data. Agora, a Altice Arena informou os fãs do cancelamento.

"Informamos que o concerto de Justin Bieber foi cancelado. Os fãs devem solicitar o reembolso do seu bilhete até dia 28 de Março no ponto de venda em que foi efetuada a compra mediante a apresentação do bilhete e respetivo recibo de pagamento", informou a gestão do Altice Arena através das redes sociais.

Importa lembrar que, devido a problemas de saúde, Bieber adiou todos os seus concertos para 2023. A Justice World Tour foi oficialmente suspensa depois do espetáculo no Rock in Rio, no Brasil, no dia 6 de setembro.

