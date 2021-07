Júlia Pinheiro encontra-se em isolamento profilático por ter estado em contacto com um caso positivo da Covid-19, tal como já tinha sido confirmado pelo Fama Ao Minuto.

Ausente do programa que apresenta nas tardes da SIC, Júlia Pinheiro foi, tal como previsto, substituída por Bárbara Guimarães.

Logo no início do formato, Bárbara confirmou que Júlia Pinheiro se encontra em isolamento por ter estado em contacto com um caso positivo da doença e tranquilizou os fãs sobre o seu estado de saúde.

"Está tudo bem com a nossa Júlia, mas a verdade é que esteve em contacto com um caso positivo e seguindo as recomendações da DGS terá agora de ficar em isolamento", referiu a apresentadora, que ao que tudo indica irá substituir Júlia durante os próximos dias.

De acordo com alguma imprensa nacional, será uma das suas filhas gémeas a pessoa que testou positivo ao novo coronavírus. Informação que não foi confirmada até ao momento.

