"Mais uma vez, o meu sincero pedido de desculpas, porque tenho estado mais ausente." Foi assim que Júlia Pinheiro começou a publicação que fez na sua página de Instagram, esta quinta-feira, dia 6 de março.

A apresentadora referiu que tem estado ausente das redes sociais por estar focada no teatro, estando em cena com a peça 'A Mais Velha Profissão do Mundo', mas não deixou de tirar um tempinho para falar do livro de Luísa Sobra.

"A tão conhecida artista Luísa Sobral, que estamos habituados a ouvir cantar, aventurou-se e escreveu o seu primeiro romance! 'Nem Todas as Árvores Morrem de Pé' é um exercício sobre tolerância, expectativa e desilusão. Passa-se na República Democrática da Alemanha e República Federal da Alemanha, há cerca de 40 anos", destacou.

"É um livro com uma certeza histórica que me impressionou bastante e me fez viajar no tempo. Quero elogiar esta coragem da Luísa, pois é uma grande estreia nos romances. Que escrita enxuta e clarividente! Muitos Parabéns, Luísa", completou.

Leia Também: Foram todos! Equipa de 'Júlia' apoia apresentadora em peça de teatro