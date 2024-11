Júlia Pinheiro recebeu Teresa Guilherme do primeiro episódio do videocast 'Menos Pausa' no qual falaram sobre a menopausa e de como lidaram com os efeitos desta na sua vida.

A apresentadora da SIC aproveitou a ocasião para pedir desculpas a Teresa devido a um comentário que fez há alguns anos.

"Estou-me a lembrar de quando nos zangámos há uns anos em que exprimi um preconceito horrível. Disse 'isso é porque ela está na menopausa!' e tu ficaste muito ofendida. Vejo como exprimi um preconceito que é feíssimo", notou Júlia.

"Disse isso numa altura em que não sabia o que era menopausa, proferindo uma espécie de construção social que uma mulher na menopausa tem uma fragilidade qualquer", notou ainda.

Mostrando-se tranquila com o assunto, Teresa notou que "é melhor ter a consciência do que nos está a acontecer". "Sim, a pessoa pode ter comportamentos que até não são os teus", considerou.

"Já te pedi desculpa uma vez e tenho de te pedir outra vez", completou Júlia.

Veja o momento.

