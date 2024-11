Júlia Pinheiro lançou o podcast 'Menos Pausa', cujo objetivo é desmistificar o tema da menopausa. A sua primeira convidada foi Teresa Guilherme, que não teve problemas em falar do assunto.

A antiga apresentadora do Big Brother revelou que não teve sintomas da menopausa e que só deixou de ter menstruação aos 57 anos.

Teresa achou que estava tudo normal consigo, mas as coisas foram mudando quando percebeu que estava diferente. "Até achei que estava normal até ouvir-me dizer: 'Eu não conheço muito bem esta mulher.' Mudamos completamente de personalidade. Tornei-me muito frágil, cheia de dúvidas. Tornei-me mesmo no oposto", revelou.

Júlia lançou o tópico da sexualidade e afirmou que, no seu caso, a libido: "Faleceu, foi para parte incerta. Vivendo em casal, o meu marido não achou muita graça", confessou. Teresa afirma que lhe aconteceu o mesmo mas que isso não a incomodou. "Fiquei aliviadíssima. A exigência das hormonas na juventude é um dos problemas que cria um grande desnortear nas nossas cabeças [...] É uma libertação, deixa-te espaço para outras coisas", assumiu.

A comentadora da CMTV afirmou ainda que não tem nenhum brinquedo sexual, ao contrário dos conselhos que tem recebido dos médicos.

No fim do episódio, Júlia aborda a zanga entre as duas, que ocorreu há mais de 10 anos, e pediu desculpas pelo que disse, já que associou o comportamento de Teresa Guilherme ao facto de estar na menopausa.

