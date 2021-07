Júlia Pinheiro não vai apresentar o programa 'Júlia' no próximos dias, uma vez que está a cumprir isolamento profilático.

O Fama ao Minuto apurou que a apresentadora esteve em contacto com uma pessoa próxima que está infetada com Covid-19, por isso é que terá de ficar afastada do programa que ocupa as tardes da SIC.

De acordo com alguma imprensa nacional, será uma das suas filhas a pessoa infetada.

Assim sendo, quem vai substituir a apresentadora é Bárbara Guimarães, que vai estar à frente do programa já esta terça-feira, 6 de julho.

