A jogadora de futebol Chu Santos, do Palmeiras e da seleção brasileira, causou polémica no Brasil após ter feito um comentário ofensivo sobre Paulo Gustavo - ator e humorista brasileiro que morreu aos 42 anos vítima da Covid-19.

Tudo começou com um comentário feito por Chu Santos numa publicação do Facebook sobre a morte do ator e do cantor gospel Irmão Lázaro, também vítima da mesma doença.

"Blz, morreram pelo mesmo vírus, a diferença é: que um, Lázaro, foi para o céu e Paulo Gustavo para o inferno", escreveu a atleta.

O comentário gerou, como seria de esperar, uma onda de críticas, vindas até de personalidades famosas no Brasil.

Perante os comentários negativos, Chu Santos resolveu reagir através de um vídeo onde pede perdão pela sua postura.

"Da mesma forma que eu tive peito de ir lá e comentar no Facebook, da Maria Padilha, eu também tenho peito, tenho cara, coragem, caráter de vir aqui desculpar-me perante vocês. Podem ter a certeza que não vai mais acontecer. Foi uma forma, um impulso, que acabou gerando esse comentário. Quero pedir desculpa para todos, se atingiu algum de vocês de alguma forma. E venho aqui pedir desculpa. E não somente desculpa, quero que vocês me perdoem. Grande beijo a todos. Fiquem com Deus", refere a jogadora no vídeo.

