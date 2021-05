Uma semana após a morte de Paulo Gustavo, a irmã do comediante, Juliana Amaral, comoveu a internet ao partilhar a última fotografia que tiraram juntos. A imagem foi registada no hospital, pouco tempo antes do artista morrer, e a dupla surge de mãos dadas.

"Amo-te tanto irmão. Talvez soubesses, no teu inconsciente, que a tua passagem por aqui seria rápida! [...] Não deu tempo de tomares a vacina e agora és a luz mais linda que vai me ajudar a seguir em frente e a realizar o meu sonho em que tanto acreditavas, até mais do que eu", afirmou na legenda do registo.

"Esta foi a nossa última foto, um pouco antes da tua passagem, sempre de mãos dadas, SEMPRE E PARA SEMPRE! Dizias que eu era o teu anjo da guarda, e agora és o meu, até nos encontrarmos de novo", rematou.

Paulo Gustavo perdeu a vida no dia 4 de maio, aos 42 anos, vítima de Covid-19. Pelas redes sociais, o público, família e amigos, assim como rostos conhecidos do mundo do espetáculo, continuam a desfazer-se em homenagens.

Thales Bretas, marido do comediante, deu uma entrevista este fim de semana ao programa 'Fantástico', em que abriu o coração para homenagear aquele que será "para sempre o amor da sua vida".

