Após as emotivas cerimónias fúnebres, realiza-se esta terça-feira, dia 11 de maio, a missa do sétimo dia de Paulo Gustavo.

A cerimónia decorre às 18h30 e será conduzida pelo padre Omar no Santuário Cristo Redentor da Arquidiocese do Rio de Janeiro.

Devido às medidas de seguranças relacionadas com a pandemia de Covid-19 e para que todos consigam assistir a este momento de despedida, a cerimónia será transmitida ao vivo pelo Multishow no Globoplay Mais Canais - mesmo quem não é assinante da plataforma terá oportunidade de ver tudo em direto.

"Essa terça-feira, dia 11 de maio de 2021, será realizada a missa de sétimo dia pela alma do ator Paulo Gustavo, falecido no dia 4 de maio. Como retribuição a todas as manifestações de carinho que têm recebido, os familiares do artista dividirão a última homenagem com os fãs e admiradores interessados em despedir-se, acompanhando a transmissão à distância e em resguardo, pelo canal Multishow, a partir das 18h30 (horário de Brasília)", pode ler-se num comunicado oficial, citado pela imprensa brasileira.

Paulo Gustavo, recorde-se, morreu aos 42 anos após mais de 50 dias internado devido à Covid-19.

