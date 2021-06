Jodie Turner-Smith não se inibiu de comentar o tratamento da família real em relação a Meghan Markle, destacando que a monarquia poderia ter feito mais para "protegê-la".

A atriz comentou o tema no 'Good Morning Britain', esta quarta-feira, destacando que a realeza britânica poderia ter tratado o casamento do príncipe Harry com Meghan como uma "maneira de evoluir".

"Há muita resistência a coisas novas que podem impulsionar essa instituição de uma forma que represente mais o mundo hoje", começou por dizer Turner-Smith, de 34 anos, cita o Daily Mail.

"Eu acho que eles podiam ter olhado para este casamento e aquela relação como uma forma de evoluir e podiam tê-los abraçado e tê-la abraçado, tê-la protegido, e protegido o seu filho de uma forma que não fizesse com quem sentissem que precisavam de sair", acrescentou.

Recorde-se que Harry casou-se com Meghan em 2018. O casal deu as boas-vindas ao primeiro filho em comum, Archie, um ano depois. No início de 2020, os duques de Sussex anunciaram que iriam separar-se da família real e, desde então, estão a viver na Califórnia, EUA. Neste momento estão também à espera do segundo bebé em comum, uma menina.

