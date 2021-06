No próximo ano, a rainha Isabel II irá comemorar o 70.º aniversário da subida ao trono britânico e tendo em conta a data, a realeza está a planear um evento com toda a pompa e circunstância.

O 'Platinum Jubilee' de junho de 2022 irá incluir um fim de semana prolongado de quatro dias, uma cerimónia Trooping the Colour com 1400 soldados e uma festa do palácio que será transmitida em direto.

Entretanto, já começaram a correr rumores de que o príncipe Harry e a mulher, Meghan Markle, irão estar presentes nas comemorações, uma vez que Harry sempre foi bastante próximo da avó.

Espera-se ainda que os duques de Sussex viagem com ambos os filhos - Archie, de dois anos e a bebé que deverá nascer este verão - para o Reino Unido.

A acontecer será uma grande reunião de família!

O príncipe Harry e Meghan Markle no Trooping the Colour em 2019© Getty Images

