Os últimos tempos têm sido particularmente duros para a família real britânica. A morte do príncipe Filipe, o escândalo a envolver o príncipe André e os desentendimentos entre o príncipe Harry e o príncipe William foram alguns dos problemas que mais se destacaram.

Como já tinha sido noticiado anteriormente, Kate Middleton tem ocupado um importante papel no seio da monarquia enquanto "apaziguadora".

Segundo a especialista em realeza Camilla Tominey, Kate quer muito que os problemas familiares se revolvam.

"Ao ter crescido perto dos irmãos, Pippa, de 37 anos e James, de 34, a duquesa mantém-se comprometida em 'enterrar o machado' mesmo depois da entrevista ter sido exibida para uma audiência global de milhões, sobretudo pelo bem do relacionamento de Archie, de dois anos, com os primos", escreveu Tominey no jornal The Telegraph.

Agora, resta esperar para ver se os esforços da duquesa de Cambridge irão dar resultado.

