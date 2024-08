Kate Middleton continua afastada dos compromissos oficiais da família real britânica na sequência dos seus tratamentos contra um cancro.

Ainda assim, o trabalho da princesa de Gales nos bastidores não para, pelo contrário.

Conforme revelou uma fonte da revista Closer, Kate está "preocupada" com o marido, o príncipe William, sobretudo no que diz respeito ao afastamento deste do irmão, o príncipe Harry.

Por isso, o seu objetivo é acabar de vez com os desentendimentos. "É algo que a Kate quer realmente tentar resolver para o bem de toda a gente, mas ele recusa-se", notou a fonte.

"Nesta perspetiva, o melhor a fazer é manterem-se no seu canto e seguir com a sua vida, mas a Kate é contra isso", realçou

"Ela sabe que vida é demasiada curta para guardar rancores", completou.

Por seu turno, em declarações à Fox New, o autor Christopher Andersen afirmou que não há nada que Kate deseje mais do que William e Harry voltem a ser amigos.

