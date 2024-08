Já muito foi especulado sobre a relação do príncipe William e da madrasta, a rainha Camilla.

As últimas notícias dão conta de que os dois aproximaram-se por causa da luta do rei Carlos III e da princesa Kate, respetivos companheiros, contra o cancro.

Apesar dos tumultos que marcaram a relação no passado, esta está melhor que nunca, ou dentro do possível.

A história já leva décadas. Camilla conheceu William em 1998, um ano depois da morte da mãe, a princesa Diana. Lembrando este momento, o especialista em realeza Christopher Andersen afirmou: "Ela tremia de nervosismo. Assim que o William se foi embora, disse que precisava de um gin tónico".

Apesar da primeira impressão não ter sido a melhor, a relação entre os dois melhorou com o tempo: "O William foi se abrindo com a Camilla com o tempo… [eles têm] uma relação familiar agora", disse por seu turno uma fonte à Us Weekly.

