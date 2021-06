Mãe de três crianças, Kate Middleton tem um essencial de maternidade que é o seu favorito. Trata-se de um carrinho de bebé e é de uma marca específica.

De acordo com a revista Hello, durante a visita pela Escócia, na passada semana, a duquesa contou que é fã do carrinho de bebé da Silver Cross por considerar de máximo "conforto".

Recorde-se que Kate Middleton é mãe de George, de sete anos, Charlotte, de seis, e Louis, de três.

