Kate Middleton decidiu seguir em frente depois de Meghan Markle ter revelado numa entrevista (que deu a Oprah Winfrey) que a duquesa de Cambridge a deixou em lágrimas no dia do seu casamento com o príncipe Harry.

A jornalista britânica Camilla Tominey já tinha apontado o importante papel de Kate enquanto "apaziguadora", sobretudo entre Harry e William no funeral do príncipe Filipe.

"Apesar da entrevista que o duque e a duquesa de Sussex deram a Oprah Winfrey, quando a Kate foi acusada de fazer a Meghan chorar numa discussão sobre os vestidos das damas de honor, a Kate superou tudo", afirmou em declarações à revista Stella.

Na visão de Tominey, as recentes atitudes da duquesa de Cambridge comprovam que esta não guardou ressentimentos, pelo contrário.

Leia Também: Meghan com "medo de perder título de duquesa" após entrevistas de Harry