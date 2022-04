Joana Albuquerque destacou no Instagram uma nova fotografia em que aparece em biquíni, em Cabo Verde, e escreveu: "Invejosas vão dizer que é Photoshop".

Mais tarde, perante todas as reações que recebeu, decidiu deixar um recado aos haters.

"Com Photoshop podia ter a imagem que todos acham que é o padrão. Mas eu sou real, como batatas fritas e pizza, mas também como peixe cozido com salada. Querem barbies? Vão ao Toys 'R' Us antes que vá à falência", escreveu nas stories.

De seguida voltou a partilhar a referida imagem em que aparece em biquíni, destacando o corpo. Veja na galeria.

