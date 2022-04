Joana Albuquerque fez as malas e voltou a 'fugir' para o verão. Como mostrou nas redes sociais, aterrou em Cabo Verde para umas férias na companhia de duas amigas.

A ex-concorrente do 'Big Brother' está sobretudo a aproveitar as altas temperaturas e as maravilhas da natureza.

"Ouvi dizer que ia estar uma tempestade em Portugal, que pena de vocês comuns mortais", brincou na legenda de uma sequência de imagens em que aparece na praia.

Veja na galeria as primeiras fotos.

