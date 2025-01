Joana Taful, que se tornou conhecida do público após ter participado no 'Big Brother 2022', foi mãe pela quinta vez em novembro do ano passado, após o nascimento de Pureza.

No programa 'Dois às 10', no qual esteve à conversa com Cláudio Ramos, Joana revelou que teve de fazer uma cesariana de urgência a meio do trabalho de parto.

Questionada por Cláudio se "teve medo" em algum momento, esta assegurou que "não".

Ainda sobre a bebé, a convidada confessou que quando soube que estava grávida "foi um choque", mas que agora já se habituou à ideia.

Recorde-se que para além de Pureza, Joana Taful é mãe de Mateus, de 13 anos, Caetano, de oito, Benjamim, de seis, e Amália, de quatro.

