Joana Taful foi mãe pela quinta vez no dia 29 de novembro, como anunciou através de uma publicação que fez na sua página de Instagram.

Ao destacar um conjunto de imagens do dia em que deu à luz, a ex-concorrente do 'Big Brother' escreveu: "Alguns dias para recuperar este feito único e muito complicado… Tudo apontava para o mais fácil parto lá de casa, aparentemente sem grande emoção… e em segundos tudo se complicou".

"O bebé quase de fora quando se percebe que está presa e não vai conseguir sair. Correria para uma cesariana de urgência com direito a anestesia geral, criança massacrada, mãe totalmente desfeita e pai com uma capacidade de manter a calma dado o cenário de horror", contou.

"Mas tudo acaba bem quando começa bem! Nasceu uma boneca com uma força de viver, com uma capacidade de resiliência e, acima de tudo, muito preparada para o mundo que veio! Tenho esperança nela! Bem-vinda ao mundo, minha Maria da Pureza. Vieste mostrar que apesar do mal, o bem prevalece sempre! Nós já te adoramos", completou.

