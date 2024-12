Joana Taful não podia estar mais feliz nesta nova fase da sua vida. A ex-concorrente do 'Big Brother' foi mãe pela quinta vez no dia 29 de novembro e 'deliciou' os fãs com novas imagens da bebé.

Nas stories da sua página de Instagram, Joana Taful destacou novos (e carinhosos) retratos da menina recém-nascida.

"Não estou a aguentar este mundo encantado cor de rosa", disse numa primeira partilha em que a bebé aparece adoravelmente a dormir. Veja as imagens na galeria.