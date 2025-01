Confissão do apresentador durante uma conversa com Joana Taful, ex-concorrente do 'Big Brother'.

A primeira parte do programa 'Dois às 10' desta quarta-feira, dia 15, foi dedicada aos bebés. Cláudio Ramos - que continua a apresentar o formato sozinho, uma vez que Cristina Ferreira, sua parceira televisiva, está de férias - esteve à conversa com Joana Taful, ex-concorrente do 'Big Brother', que foi mãe pela quinta vez recentemente. Já no final da conversa, o apresentador fez uma confissão: "Vou dizer uma coisa que já disse várias vezes: eu tenho muita inveja das mulheres, porque nós não podemos ter um filho dentro da nossa barriga. Acho que deve ser uma sensação…". Recorde-se que o comunicador é pai de Leonor, de 21 anos, fruto de um casamento anterior.