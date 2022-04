Joana Albuquerque deu início à semana com uma mudança de visual. A antiga concorrente do 'Big Brother' concretizou um sonho antigo com a ajuda da sua cabeleireira de confiança.

"Cabelão", declara Joana na legenda de um vídeo onde mostra o antes e depois da sua transformação.

Tal como é possível ver nas imagens, Joana colocou extensões no cabelo e tem agora bem mais volume e comprimento.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Joana d'Albuquerque (@peoplecallmewest)

